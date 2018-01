Insper abre inscrições para competição corporativa

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição brasileira do Innovation Challenge, maior competição corporativa realizada no Brasil entre alunos de pós-graduação e MBA. A meta do Innovation é incentivar a criatividade dos participantes, que devem ter soluções inovadoras para temas de gestão do negócio de grandes companhias.

Para competir, os alunos devem, em grupos, responder a demandas reais das empresas participantes, entre elas a PepsiCo e Diageo. A competição é dividida em duas fases, a primeira é inteiramente online e a segunda, realizada no câmpus do Insper. O prêmio para a equipe vencedora é de R$ 10 mil. Para o segundo lugar, o prêmio é de R$ 5 mil e o terceiro recebe R$ 2,5 mil.

As inscrições devem ser feitas pelo site criado para o evento até o dia 20 de agosto.

No ano passado, 87 equipes formadas por alunos de 27 universidades brasileiras se inscreveram. A versão brasileira é a primeira franquia do jogo a ser realizada fora dos Estados Unidos. A versão global da competição é realizada há oito anos pela Darden Business School, da Universidade da Virginia (EUA).