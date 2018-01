Inscritos no Pasusp farão prova domingo

Os 9.717 estudantes inscritos no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp) farão prova no próximo domingo. A nota da prova funciona como bônus no vestibular Fuvest.

Os portões dos 11 endereços da região metropolitana de São Paulo e 31 do interior do Estado serão abertos às 12h30min e fechados às 13h. A carteira original de identidade é o único documento exigido para o exame. A folha de resposta deve ser preenchida com caneta azul ou preta. É recomendável que os candidatos levem água, alimentos leves, lápis e bolacha.

O Pasusp é um programa criado com o propósito de ampliar a presença da USP nas escolas públicas paulistas, para que seus alunos passem a considerar a possibilidade de continuar os estudos em uma universidade pública e gratuita. Ao mesmo tempo,tem o objetivo de ampliar as chances de acesso desses estudantes à Universidade.

O desempenho dos alunos será convertido em bônus de até 3% no vestibular, como extensão das ações dos programas de inclusão da Universidade de São Paulo, implementados a partir de 2006. Mais informações podem ser obtidas no site do Pasusp.