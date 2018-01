Inscritos no Enem devem pagar taxa de inscrição até esta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira, 20, o prazo para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 paguem a taxa de inscrição de R$ 35. Quem não fizer o pagamento até a data limite não terá a inscrição confirmada.

Os candidatos devem imprimir o boleto para o pagamento da taxa no próprio site do Enem e pagá-lo em qualquer agência do Banco do Brasil. No ano passado, cerca de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem, mas pouco mais de 5 milhões pagaram a taxa e se habilitaram para fazer a prova.

De acordo com o Ministério da Educação, neste ano, quase 4 milhões dos 6,4 milhões de inscritos estão isentos do pagamento. Fazem parte desse grupo os alunos que cursam o último ano do ensino médio em escola pública e os candidatos de baixa renda que tiveram a solicitação de carência aprovada.

O Enem será aplicado nos dias 3 e 4 de novembro. A divulgação do gabarito está prevista para 7 de novembro, e o resultado final deve ser divulgado em 28 de dezembro. A participação no exame também é pré-requisito para quem quer participar de programas de financiamento e de acesso ao ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Ciência sem Fronteiras.