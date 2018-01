Inscrição para vestibulinho de escolas técnicas começa nesta segunda

SÃO PAULO - Começou nesta segunda-feira, 17, o prazo para inscrição no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paulo Souza para o primeiro semestre de 2017. São oferecidas 78.806 vagas para o ensino médio, técnico (presencial, semipresencial e online), técnico integrado ao médio e especialização técnica.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet até as 15h do dia 18 de novembro. Para efetivar a participação, o candidato deve pagar a taxa de R$ 30. O exame será no dia 18 de dezembro.

Para concorrer a uma das vagas para o ensino médio ou técnico integrado ao médio, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ter obtido o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Já os que pretendem uma vaga no ensino técnico, precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bonificação. O vestibulinho conta com um Sistema de Pontuação Acrescida para alunos oriundos da rede pública e autodeclarados negros. À nota final do exame são acrescidos 3% aos estudantes negros e 10% aos da rede pública. Para ter direito ao bônus, o candidato deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição.