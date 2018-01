Inscrições para vestibulinho das Etecs começam nesta sexta-feira

As inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza (Etecs) começam nesta sexta-feira, 28, e se estendem até as 15 horas do dia 25 de outubro. As vagas são para o primeiro semestre de 2013. A prova está marcada para o dia 2 de dezembro.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site do Vestibulinho Etec. Para efetivá-la é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 25 em qualquer agência bancária.

O processo seletivo oferece 63.062 vagas para o ensino técnico, 13.837 para o ensino médio e 12.255 vagas na modalidade ensino técnico integrado ao médio. O total de vagas chega a 89.154. Quase 2,5 mil são destinadas a modalidade semipresencial por meio do telecurso.

Entre os 117 cursos técnicos oferecidos no vestibulinho para o 1º semestre de 2013, dois são inéditos: Biotecnologia, em Campinas, e Esportes e Atividade Física, em São Paulo.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para o Ensino Médio e do Ensino Técnico Integrado ao Médio, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).