Inscrições para vestibular da Unifesp estão abertas até dia 26 de outubro

Estão abertas as inscrições para cursos de graduação que utilizam o sistema de seleção misto do vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os interessados podem se candidatar pelo site www.vestibular.unifesp.br até dia 26 de outubro. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de dezembro, das 14h às 18h. A taxa custa R$ 98.

Para concorrer às 478 vagas, os candidatos também devem fazer o Enem, que será aplicado nos dias 3 e 4 de novembro. Os cursos da Unifesp que aderiram ao sistema de seleção misto são Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonaudiologia e Medicina no câmpus de São Paulo; e Ciênciais Ambientais, Biológicas e Engenharia Química no câmpus de Diadema.

O preenchimento das vagas será feito por dois sistemas: universal e cotas. Todos os inscritos concorrem pelo sistema universal, inclusive os que fizerem a opção pelo sistema de cotas. O sistema de cotas destina 15% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolhas públicas - sendo que 10% serão preenchidos por critério racial -, e contempla estudantes com renda familiar per capita até e superior a 1,5 salários mínimos.