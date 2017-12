Inscrições para vestibular da Unifesp começam dia 1º

Começa às 16 horas do dia 1º de setembro o período de inscrições para o vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os candidatos podem se inscrever até o dia 30 de setembro pelo site http://vestibular.unifesp.br. Deverão se inscrever apenas os candidatos aos sete cursos que terão o processo seletivo dividido em duas etapas: Ciências Biológicas, Engenharia Química, Letras, Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina. Os outros 19 cursos vão utilizar o Enem como fase única. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e pagar a taxa de R$ 76 por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária ou caixa eletrônico. Todos os candidatos devem informar o número de inscrição do Enem deste ano, pois para estes cursos o exame - que ocorre nos dias 3 e 4 de outubro - será válido como primeira etapa do vestibular. A segunda fase será realizada nos dias 17 e 18 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos farão provas de língua portuguesa, estrangeira e uma redação. No segundo dia será a prova de conhecimentos específicos. A divulgação dos resultados do vestibular em duas fases será no dia 28 de janeiro e a matrícula no dia 9 de fevereiro. Os outros 19 cursos da Unifesp que optaram pelo Enem como processo seletivo único são: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Ciências Ambientais, Ciências Químicas e Farmacêuticas, Farmácia e Bioquímica, Licenciatura Plena em Ciências, Química, Ciências Sociais, Filosofia, História, História da Arte, Pedagogia, Ciência da Computação, Matemática Computacional e Tecnologias em Saúde. A nota integral do aluno (questões objetivas e redação) será utilizada no processo de concorrência das vagas, que funcionará como um leilão online, disponível após a divulgação das notas finais do Enem. A data deste leilão será determinada pelo Sistema de Vestibular Unificado das Federais.