Inscrições para vestibular da Unicamp terminam nesta quinta

SÃO PAULO - Termina nesta quinta-feira, 3, o prazo de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O cadastro para o processo seletivo deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Ao todo, serão oferecidas 3.320 vagas em 70 cursos. A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 4 de setembro. No site da Comvest é possível acessar gratuitamente o kit do vestibulando, com o Manual do Candidato e a Revista do Vestibulando.

O vestibular da Unicamp tem duas fases, sendo que a primeira prova está marcada para o dia 22 de novembro e as provas da segunda fase, nos dias 17,18 e 19 de janeiro de 2016. Antes da primeira fase, os candidatos aos cursos de Música farão a prova de Habilidades Específicas, no período de 24 a 28 de setembro.Neste ano, a universidade ampliou o número de cidades no Estado de São Paulo que terão aplicação da prova.

Ao todo, serão 25 cidades no Estado, sendo que as novas cidades são Araçatuba, Avaré, Franca, Guaratinguetá e Osasco. Fora de São Paulo, a prova é aplicada apenas em Brasília. A estrutura para aplicação da prova para candidatos com deficiência foi ampliada também para o município de Ribeirão Preto. Até o ano passado, apenas São Paulo e Campinas tinham essa estrutura.

Bônus. A Unicamp decidiu aumentar a bonificação no vestibular para alunos de escola pública e pretos, pardos e indígenas (PPI). A mudança é uma tentativa de aumentar as taxas de inclusão na universidade, que em 2015 teve o pior resultado em cinco anos. Antes, os candidatos tinham direito ao bônus somente na segunda fase do vestibular.Os pontos extras, agora, serão acrescidos às notas tanto da primeira e da segunda etapa. A Unicamp não adota cotas, mas um sistema de bonificação.

Serão adicionados 60 pontos às notas da primeira fase do vestibular para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública. Nesse grupo, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas ainda terão direito a outros 20 pontos extras.

Além da bonificação na primeira fase, os candidatos que passarem para a segunda fase e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, contarão com adição de mais 90 pontos na prova de redação e outros 90 nas provas dissertativas. Os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas contarão com mais 30 pontos em cada uma das provas da segunda fase.

Demanda. A Unicamp também ampliou o limite máximo de candidatos convocados para a segunda fase em cursos de alta demanda, com relação de 200 ou mais candidatos por vaga. Nesses cursos, o limite será de convocação de dez vezes o número de vagas do curso. Antes, esse índice era de oito vezes.Para os demais cursos, com até 100 candidatos por vaga, o limite de convocação continua o mesmo, de seis vezes o número de vagas. E nos cursos com concorrência entre 100 e 199, será de no máximo oito vezes o número de vagas.