Inscrições para vestibular da Unesp estão abertas

Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unesp. Os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de maio no site www.vunesp.com.br. Neste ano, são oferecidas 465 vagas para os cursos de Agronomia, Geografia, Zootecnia e Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica.

A taxa de inscrição integral é de R$110 e treineiros pagam apenas metade do valor. Candidatos que pediram isenção e os beneficiados pela Lei Estadual 12.782, saberão se os pedidos foram aceitos no dia 23 de abril.

As provas do vestibular serão aplicadas em duas fases, nos dias 3 de junho (primeira fase) e 23 e 24 de junho (segunda fase). A Unesp vai usar a nota do Enem de 2010 e 2011 para compor a nota. O resultado final será divulgado no dia 12 de julho.