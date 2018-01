Inscrições para vestibular da Unesp começam nesta segunda

SÃO PAULO - Começaram nesta segunda-feira, 14, as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Neste ano, a instituição oferece 7.355 vagas em 176 opções de cursos. Os interessados têm até 13 de outubro para se inscrever no site da Fundação Vunesp.

No vestibular 2016, a Unesp reserva um mínimo de 35% das vagas de cada curso para candidatos que tenham feito todo o ensino médio na rede pública. A meta da instituição é ter metade dos estudantes vindos da escola pública até 2018.

A taxa de inscrição integral é de R$ 155,00. Alunos de último ano do ensino médio da rede pública estadual e do Centro Paula Souza poderão se inscrever com desconto de 75% na taxa. Os interessados na redução de 75% deverão procurar a secretaria de sua escola para obterem uma senha de acesso à ficha de inscrição com o benefício.

As provas da Unesp são realizadas em duas etapas. A primeira fase será realizada no dia 15 de novembro, em 31 cidades paulistas (além das 23 onde há cursos, os exames acontecerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba). As provas também são feitas em Brasília, Campo Grande e Uberlândia. A segunda etapa será aplicada nos dias 13 e 14 de dezembro, nos mesmos municípios.