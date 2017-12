Inscrições para vestibular da Unesp começam dia 8

Os interessados em prestar o vestibular 2010 da Unesp poderão se inscrever a partir de terça-feira, dia 8. As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.vunesp.com.br/ até o dia 2 de outubro. A taxa é de R$ 110,00, mas alunos do último ano da rede pública de São Paulo pagarão o valor de R$ 27,50. Neste processo seletivo, a oferta é de 6.394 vagas em 153 opções de cursos oferecidos em 18 cidades. A seleção, antes feita em única fase, agora terá duas. A primeira etapa será uma prova de conhecimentos gerais aplicada dia 8 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Pela primeira vez, a Unesp seguirá a divisão de áreas especificada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Serão 30 questões de cada uma das três áreas: linguagens, códigos e suas tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); ciências da natureza, matemática e suas tecnologias (conhecimentos de biologia, física, química e matemática); ciências humanas e suas tecnologias (abrange as disciplinas de história, geografia e filosofia). A segunda fase será dividida em dois dias, 20 e 21 de dezembro, com provas discursivas. No primeiro dia, serão 12 questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e outras 12 de ciências humanas e suas tecnologias. No segundo, os candidatos farão 12 questões de linguagens e códigos e suas tecnologias e uma prova de redação. Com essa nova divisão, todos os candidatos farão as mesmas provas. Não haverá provas específicas para cada carreira. Quando as mudanças foram anunciadas, a diretora da Vunesp (entidade que faz o vestibular da Unesp), Tânia de Azevedo, afirmou que o objetivo era valorizar a interdisciplinaridade e que um dos motivos das alterações é o alto índice de reprovação nas disciplinas dos primeiros anos dos cursos. "Isso demonstra que muitos alunos chegam à universidade com a formação conceitual pouco consolidada. Hoje precisamos de alunos mais críticos, que saibam interpretar e contextualizar." A duração de cada dia de prova (primeira e segunda fase) será de 4 horas e meia. Quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio, a Unesp divulgou que adotará a nota do exame deste ano (Enem 2009) para compor a nota da primeira fase do processo seletivo. O Enem será realizado nos dia 3 e 4 de outubro. O processo de correção do vestibular da Unesp também será alterado. Para reduzir a subjetividade da avaliação, todas as provas serão corrigidas por duas bancas e a divisão em duas fases vai facilitar o processo, já que haverá menos provas para corrigir.