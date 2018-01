Inscrições para vestibular da Fuvest terminam hoje

As inscrições para o vestibular da Fuvest terminam à meia-noite desta sexta-feira. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fuvest. Segundo a fundação, serão selecionados 10.652 alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Mais de 100 mil já se cadastraram.

No ano passado, se inscreveram 128.144 candidatos para 10.797 vagas, sendo 10.607 para a USP, 100 para a Santa Casa e 90 para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que este ano não participa do sistema Fuvest.

A taxa, no valor de R$ 100, é a mesma do ano passado e deve ser paga em bancos ou pela internet até a segunda-feira, dia 13, para que a inscrição seja efetivada. As fichas de inscrição dos candidatos beneficiados com redução ou isenção da taxa do vestibular estampam automaticamente o benefício obtido pelo requerente ao ser acessada.