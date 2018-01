Inscrições para vestibular da Fuvest acabam hoje

Termina as 23h59 desta sexta-feira, 9, o período de inscrições no vestibular 2012 da Fuvest, que oferece 10.852 vagas para cursos de graduação da USP e 100 vagas para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Quase 150 mil estudantes já se cadastraram para fazer as provas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fuvest (http://www.fuvest.com.br/). Na página eletrônica, os estudantes podem consultar o manual do candidato, que traz todas as informações sobre o processo seletivo.

Após o cadastro, é necessário pagar a taxa, de R$ 120, até a próxima segunda-feira, 12, para completar a inscrição. No ano passado, alguns candidatos, apesar de cadastrados, não conseguiram participar do vestibular porque não tinham saldo para o débito da taxa na data agendada junto ao banco.

O candidato que completar a inscrição e pagar a taxa no prazo receberá um número de inscrição, que poderá ser consultado no site da Fuvest a partir do dia 28 de setembro. Com o número, o vestibulando encontrará os locais onde fará as provas de primeira e segunda fases, além de ter acesso a outras informações sobre o vestibular.

Candidatos portadores de necessidades especiais devem preencher uma ficha de cadastro específica, que será gerada pelo sistema de inscrição. Essa ficha deverá ser encaminhada à Fuvest até 13 de setembro, por correio, em carta registrada, junto com a documentação comprobatória de sua condição. O endereço para postar esses documentos é: NE – 2012 – FUVEST – Rua Alvarenga, 1.945/1.951 – Butantã, São Paulo, SP – CEP 05509-004.

Novidades

Pela primeira vez, o candidato vai poder alterar informações prestadas na inscrição três dias depois do encerramento do prazo. Até a meia-noite do dia 12 de setembro, o estudante terá acesso ao sistema para fazer mudanças como as opções de carreira e curso e a cidade escolhida para fazer as provas. Só não será possível corrigir o número do CPF.

Outra mudança anunciada pela Fuvest é o aumento de 250 para 300 no número de vagas destinadas às carreiras de treineiros - estudantes que não vão ter terminado o ensino médio a tempo da matrícula, segundo os calendários das instituições participantes do processo seletivo. São oferecidas três carreiras fictícias para esses candidatos, nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas). Com essa medida, a USP espera reduzir o número de chamadas de classificados, porque muitos alunos do 2.º ano do ensino médio se inscrevem como candidatos reais para testar o desempenho nas provas, mesmo que depois não possam fazer matrícula.

O Conselho de Graduação (CoG) da USP aprovou este ano cinco mudanças que vão tornar o vestibular da Fuvest mais difícil. A nota da primeira fase volta a valer na pontuação final; a nota mínima para passar para a segunda etapa subiu de 22 para 27 pontos; e serão aprovados para a segunda fase de dois a três candidatos por vaga - e não mais três.

Além dessas alterações, o número de questões da prova do segundo dia da segunda fase foi reduzido de 20 para 16 e foi criada a possibilidade de escolha de uma outra carreira a partir da terceira chamada de aprovados.

Em março, o CoG havia aprovado outras duas propostas: um novo programa de inclusão que aumenta a bonificação de alunos oriundos da rede pública de até 12% para até 15%, mediante o desempenho na primeira fase do vestibular; e a autenticação das informações prestadas na inscrição da Fuvest, para identificar candidatos com ensino médio incompleto inscritos em carreiras específicas - e não como "treineiros".

A Fuvest responde às dúvidas pelo telefone (11) 3093-2300, das 9h às 12h e das 13h às 17h em dias úteis, ou pela internet, através do e-mail fuvest@fuvest.br.