Inscrições para Unesp começam hoje; Fuvest acaba na sexta

Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São oferecidas 6.394 vagas em 153 cursos, divididos em 18 cidades. Os interessados devem se inscrever pelo site (www.vunesp.com.br) até o dia 2 de outubro. A taxa de inscrição neste ano é de R$ 110, porém, os alunos de último ano do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo pagam uma taxa de R$ 27,50.

As provas serão realizadas em duas etapas. A primeira, de conhecimentos gerais, será aplicada no dia 8 de novembro e terá 90 questões de múltipla escolha. O resultado obtido pelo aluno no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 poderá compor a nota da prova de conhecimentos gerais. A segunda fase, com questões discursivas e redação, está marcada para os dias 20 e 21 de dezembro.

Fuvest

Já as inscrições para o vestibular da Fuvest serão encerradas na próxima sexta-feira. Elas também podem ser feitas por meio do site (www.fuvest.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 100. Ela poderá ser paga pela internet ou em bancos até a próxima segunda-feira, desde que o boleto tenha sido gerado até sexta.

A primeira fase da Fuvest será realizada em um único dia; 22 de novembro. A segunda fase terá três provas de caráter analítico-expositivo, entre os dias 3 e 5 de janeiro de 2010. Na segunda fase, os candidatos responderão a um total de 42 questões e elaborarão uma redação, independentemente da carreira escolhida (com exceção para candidatos inscritos nas duas carreiras da Polícia Militar). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.