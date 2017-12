Inscrições para última etapa ainda tem 45% das vagas

Com 45% das vagas em aberto, o Ministério da Educação (MEC) abriu hoje as inscrições para a terceira e última etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das instituições federais. Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever até o dia 3. Nesta etapa, são oferecidas 21.701 vagas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Quase metade do total ofertado na primeira etapa, que foi de 47,9 mil. Esse número surpreendeu o MEC porque muita gente se inscreveu, foi aprovada, mas poucos se matricularam. Para tentar preencher todas as vagas, o ministério anunciou na semana passada que haverá uma lista de espera após esta fase. O candidato não aprovado terá de confirmar o interesse pela vaga no curso no qual disputava vaga. O prazo para manifestar o interesse vai de 9 a 12 de março - durante o período da confirmação de matrícula dos convocados na terceira etapa. Nesta última etapa, os não selecionados nas fases anteriores devem renovar a inscrição e fazer a opção de curso e de instituição. O resultado será divulgado no dia 5. Ao fim das matrículas, a universidade ou instituto federal que ainda tiver vagas não preenchidas poderá fazer chamadas posteriores com base na lista, utilizando a classificação dos estudantes que manifestaram interesse.