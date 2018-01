Inscrições para Sisu do meio de ano começam em 2 de junho

Os candidatos à educação superior pública que pretendem tentar o acesso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação podem fazer suas inscrições a partir da próxima segunda-feira, 2, até as 23h59 de 4 de junho (horário de Brasília). Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O Sisu toma como base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição para a segunda edição de 2014 do Sisu estará restrita ao estudante que tenha participado do Enem de 2013 e que não tenha tirado nota zero na redação.

Segundo reportagem do caderno Estadão.edu, trinta e uma universidades federais oferecerão vaga no meio do ano por meio do Sisu.

Ao longo do período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos serão divulgadas on-line diariamente para consulta. No próprio sistema, o estudante pode tirar dúvidas sobre notas de corte, datas das chamadas, período de matrículas nas instituições, resultados e lista de espera.

A primeira chamada será divulgada em 6 de junho, com matrículas nos dias 9, 10, 11 e 13. A segunda chamada, prevista para 24, terá matrículas nos dias 27 e 30 de junho, 1º e 2 de julho.

A consulta à oferta de vagas e as inscrições serão feitas exclusivamente na página do Sisu na internet a partir desta quarta-feira, 28.

Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC.