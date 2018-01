Inscrições para segunda edição de 2013 do Sisu começam no dia 10 de junho

As inscrições para a segunda edição de 2013 das vagas disponibilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam no dia 10 de junho e vão até o dia 14. O edital com o cronograma desta edição do Sisu foi publicado nesta segunda-feira (3) no Diário Oficial da União. A primeira chamada dos candidatos selecionados está marcada para o dia 17 de junho e a segunda, para 1° de julho.

Mesmo tendo sido divulgado o calendário de inscrições, o Ministério da Educação (MEC) ainda não informou o número de vagas disponíveis para este processo seletivo. A primeira edição de 2013 do Sisu ofereceu 129 mil vagas em 101 instituições públicas de educação superior.

Podem se inscrever os estudantes que tenham participado da edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2012 e não tenham zerado a redação. Por meio do Sisu, o estudante concorre a vagas em cursos de graduação em universidades e institutos federais de ensino superior.

Os interessados poderão se inscrever em até duas opções de vaga e especificar sua ordem de preferência. O candidato precisa especificar também se concorre a vagas destinadas a ampla concorrência ou a políticas de ações afirmativas. Durante o período de inscrição, o estudante pode alterar as opções feitas.

As matrículas da primeira chamada estão marcadas para os dias 21, 24 e 25 de junho as da segunda chamada para os dias 5, 8 e 9 de julho.