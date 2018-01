Inscrições para revalidar diploma de Medicina obtido no exterior estão abertas até o dia 21

SÃO PAULO - As inscrições para o Revalida, exame nacional de revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior, podem ser feitar a partir desta terça-feira, 8, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A prova é obrigatória a todos que fizeram o curso fora do Brasil e querem atuar como médicos no País. O edital foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União e o período de inscrições se encerrará as 23h59 do dia 21 de setembro.

O exame é dividido em duas etapas: a primeira é uma avaliação escrita, com duas provas, uma objetiva e outra discursiva. A segunda, pela avaliação de habilidades clínicas. As etapas são de caráter eliminatório.

A inscrições e outras informações estão no site do exame: http://revalida.inep.gov.br/revalida/inscricao