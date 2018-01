Inscrições para revalidação de diploma médico acabam manhã Os médicos formados em faculdades de fora do País que já tiveram sua inscrição homologada precisam se cadastrar até as 23h59 de amanhã para participar do processo de revalidação do diploma. O formulário deve ser preenchido no site do Centro de Seleção e Promoção de Eventos (www.cespe.unb.br/concursos/revalidacao/inep2010 ).