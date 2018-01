Inscrições para prova de reajuste salarial dos professores termina nesta segunda

O processo de reajuste salarial por mérito de professores da rede estadual encerra suas inscrições nesta segunda-feira, 23. A prova pode definir um aumento de até 10,5% e ocorre no mês de agosto. A bibliografia pode ser acessada no site do governo estadual.

A prova pode ser feita por professores, diretores de escola, assistente de diretor, supervisores de ensino e coordenadores pedagógicos efetivos ou estáveis que estejam nas faixas 1 e 3. Também é pré-requisito a permanência mínima de três anos no exercício do cargo ou da função, atuar em uma mesma unidade de ensino ou adminstrativa há pelo menos 876 dias e ter ao menos 1728 pontos de assiduidade (presença).

Os exames serão realizados nos municípios-sede das 91 diretorias regionais de ensino.