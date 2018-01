Inscrições para ProUni do 2º semestre já estão abertas

O Ministério da Educação abriu na manhã desta quinta-feira, 28, as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa. Podem participar todos os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011 e se encaixem nos critérios sócio-econômicos estipulados pelo MEC.

Inscrições

A inscrição para o ProUni é gratuita e feita exclusivamente pela internet. Para efetuá-la, o candidato deve informar número de inscrição e senha do Enem 2011 e seu número de CPF. Ao efetuar a inscrição, o candidato escolhe até duas opções de instituições, cursos e turnos dentre as disponíveis, de acordo com sua ordem de preferência e seu perfil socioeconômico.

O sistema divulgará, diariamente, a nota de corte de cada curso, e o candidato poderá fazer alterações na sua inscrição até o prazo final. O Prouni considerará, para a seleção, apenas a última alteração realizada.

Requisitos

Podem concorrer os candidatos que não possuam diploma de curso superior que tenham feito a prova do Enem 2011 e tenham obtido no mínimo 400 pontos na média das cinco notas e pontuação superior a zero na redação. Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa (R$ 933). Para as bolsas parciais (50%) a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa (R$ 1.866). O candidato deve também ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista integral.

Professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em cursos de licenciatura, normal superior ou de pedagogia não precisam cumprir o critério de renda, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro permanente da escola em que atuam.

Cronograma

As inscrições devem ocorrer até segunda-feira, 2. A primeira chamada será realizada na quinta, 5, e os candidatos aprovados devem comprovar a documentação junto às instituições de ensino superior para efetivar a matrícula entre os dias 5 e 13 de julho.

A segunda chamada será divulgada no dia 20, com comprovação das informações entre os dias 20 e 26. Os candidatos que não forem convocados para nenhuma das chamadas podem optar, entre os dias 2 e 4 de agosto, por participar da lista de espera. Nestes casos, a convocação acontecerá no dia 7 de agosto.