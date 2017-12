Inscrições para programa de inclusão da USP terminam neste domingo, dia 18

Estão abertas até domingo, dia 18 de agosto, as inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp), voltado aos alunos que estão cursando o 2.º ou 3.º ano do ensino médio em escolas públicas e que também tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas brasileiras.

Neste ano, o Pasusp oferece ao estudante que participa do programa até 20% de bônus no vestibular da Fuvest, um aumento em relação ao ano passado, no qual o bônus podia ser de até 15%. São até 5% de bônus para alunos matriculados no 2.º ano e até 15% para alunos matriculados no 3.º ano. O bônus é calculado segundo o desempenho do candidato na prova da primeira fase do vestibular da Fuvest. O bônus obtido na primeira fase será aplicado na segunda fase.

Para os alunos do 2.º ano, apenas se inscrevendo no vestibular e fazendo a prova, estes receberão 2% de bônus. Se alcançarem 40 dos 90 pontos possíveis na prova, recebem os outros 3% de bônus e carregam esses bônus para o ano seguinte, quando prestarem o vestibular. Quando esse aluno estiver no 3.º ano, o teto da bonificação é de 15%, de acordo com o número de pontos alcançados na primeira fase. Até o ano passado, o bônus podia ser de até 15%.

Inscrição

A inscrição deve ser feita pelo site da Fuvest. Primeiro o estudante deverá se cadastrar como usuário da Fuvest na seção Cadastramento de Usuário. Depois de receber mensagem por e-mail confirmando o cadastramento, o interessado acessará o sistema para realizar a sua inscrição, sendo indispensável o número de seu CPF.

Não há taxa de inscrição para participar do Pasusp. Depois de inscrito no Programa, o estudante deverá inscrever-se gratuitamente também para participar do vestibular da Fuvest, de 23 de agosto a 9 de setembro, cuja prova da 1.ª fase será realizada em 24 de novembro.

Para mais informações sobre o Pasusp acesse www.prg.usp.br

Com informações da assessoria de imprensa da USP