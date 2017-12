Inscrições para privados de liberdade no Enem ocorrem até quinta

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade e jovens em medida socioeducativa terminam nesta quinta-feira, 30. O calendário da avaliação é diferente do exame nacional, e ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais.

Em 2013, 30 mil internos e presos participaram do Exame Nacional, 28% a mais ao número de inscritos em 2012. A nota do exame pode ser usada para o acesso aos cursos de educação superior e obter a certificação do ensino médio.