Inscrições para o vestibular da Unicamp começam nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Começou nesta segunda-feira, 8, o prazo de inscrição para o vestibular 2017 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os interessados têm até o dia 1º de setembro para se inscrever para a seleção - deve ser feita exclusivamente pela internet no site da Comissão Permanente de Vestibulares (Comvest). São oferecidas 3.300 vagas, distribuídas em 70 cursos da instituição.

A taxa de inscrição é de R$ 160, e os candidatos têm até o dia 2 de setembro para pagar. A primeira fase do vestibular está marcada para o dia 20 de novembro e a segunda fase, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2017.

Mudanças. Nesta segunda-feira, a ComissãoPermanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) anunciou que aumentará o número de questões interdisciplinares na prova. No ano passado, das 90 questões, 4 eram interdisciplinares. Neste ano, serão 12. De acordo com a comissão, perguntas desse tipo permitem analisar melhor a capacidade de interpretação do candidato.

Neste ano, a prova será aplicada em 29 cidades do Estado de São Paulo. Pela primeira vez, Botucatu, Bragança Paulista, Marília e Registro terão a aplicação de provas do vestibular da Unicamp. Fora do Estado, a instituição também aplicará provas em Brasília.

Bonificação. A partir deste ano, o Programa de Ação Afirmativa para Inclusão Social da Unicamp (PAAIS), além de beneficiar os candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, também poderá ser utilizado pelos candidatos que concluíram o ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O programa prevê a adição de 60 pontos à nota da primeira fase do vestibular e mais 20 pontos para os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPIs) e que também tenham cursado escola pública. Para a segunda fase, eles recebem mais 90 pontos na prova de redação e outros 90 pontos nas demais provas. Candidatos autodeclarados PPIs têm direito a mais 30 pontos na segunda fase, totalizando 120 pontos.