Inscrições para o vestibular da Unesp começam nesta segunda-feira

A Unesp abriu as inscrições para o vestibular nesta segunda-feira, 17. Os candidatos vão disputar 7.014 vagas em 165 opções de carreiras em 19 cidades. Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher a ficha de inscrição no site da instituição até o dia 11 de outubro e pagar a taxa de R$ 130.

O vestibular tem duas fases. A primeira será no dia 18 de novembro e a segunda, em 16 e 17 de dezembro. Neste ano, a universidade aceitará somente as notas da edição 2012 do Enem para compor a classificação dos candidatos.

Além das carreiras já disponíveis no exame anterior, a universidade criou para esta edição novos cursos para as unidades de Dracena (Engenharia Agronômica), Litoral Paulista (Ciências Biológicas), São José dos Campos (Engenharia Ambiental), Araraquara (Angenharia Química e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia), Registro (Engenharia de Pesca), São João da Boa Vista (Engenharia de Telecomunicações) e Bauru (Meteorologia).

Também houve a transferência de um curso oferecido na unidade de Ourinhos apenas no vestibular de meio de ano (Geografia diurno) para o atual processo seletivo.

Vestibulandos que comprovem ter renda baixa ou que estejam no último ano do ensino médio da rede pública de ensino têm direito a isenção ou redução do valor da taxa de inscrição. No caso dos formandos da rede pública estadual paulista, é necessário a retirada de uma senha na direção da escola onde estudam.

* Atualizada às 21h