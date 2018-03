Inscrições para o vestibular da Fuvest começam nesta sexta

SÃO PAULO - Começa nesta sexta-feira, 21, o período de inscrições para o vestibular da Fuvest 2016, que selecionarÁ 9.568 candidatos para a Universidade de São Paulo (USP) e 120 para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, totalizando 9.688 vagas. As inscrições devem ser feitas até 9 de setembro. No ano passado, a Fuvest teve 141.888 inscritos.

As vagas da USP são ofertadas em 249 cursos de graduação distribuídos em oito câmpus no Estado, nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.fuvest.com.br, a partir das 9 horas desta sexta-feira. O programa de inscrição solicitará os dados necessários. A taxa de inscrição, no valor de R$ 145, pode ser paga em bancos ou pela internet, até a data-limite de 10 de setembro, usando o boleto gerado até 9 setembro, último dia de inscrição.

O candidato deverá utilizar o seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o número do seu Documento de Identidade.

Além das 9.568 vagas, a USP oferecerá ainda outras 1.489 pelo Sistema de Seleção Unificada(Sisu).

Inclusão Social. Alunos que cursaram ou estejam cursando integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública do Brasil poderão optar pela Pontuação Acrescida, que atribuirá porcentual de acréscimo na nota da 1ª fase, para efeito de progressão à 2ª fase do vestibular, e na nota final de classificação.

Tem direito de optar pelo sistema o candidato que cursou integralmente o ensino médio em escola pública brasileira (municipal, estadual ou federal), em cursos regulares ou na modalidade de EJA (Educação de Jovens e Adultos), incluindo os cursos supletivos e de madureza.

Provas. A primeira fase da Fuvest será realizada no dia 29 de novembro, domingo, com início às 13h. A prova terá 90 questões do tipo teste, com cinco opções de resposta. A duração da prova será de cinco horas.

Os estudantes convocados para a segunda fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão quatro horas de duração.