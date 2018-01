Inscrições para o vestibular da Fuvest 2015 acabam nesta 2ª

SÃO PAULO Termina nesta segunda-feira, 8, o prazo para inscrições no vestibular Fuvest 2015. O exame selecionará 11.057 candidatos para a Universidade de São Paulo (USP), principal universidade do País, e 120 para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. No ano passado, mais de 172 mil pessoas se inscreveram - desses, 24,4 mil eram treineiros.

A USP oferece vagas em 249 cursos de graduação distribuídos em oito câmpus no Estado de São Paulo: Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo. As provas serão realizadas em 32 municípios do Estado, incluindo a capital.

A inscrição para a Fuvest deverá ser feita exclusivamente pelo site www.fuvest.com.br. O candidato deve utilizar o documento de CPF e o RG para se inscrever.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato tem até esta terça-feira, 9, para retificar as informações fornecidas, como carreira, curso, cidade escolhida para fazer as provas e dados pessoais. Não será possível alterar o CPF.

A taxa de inscrição é de R$ 145 e pode ser paga em bancos ou pela internet até terça-feira, usando o boleto gerado nesta segunda-feira.

O número de inscrição pode ser consultado no site da Fuvest a partir do dia 27 de setembro. A primeira fase será realizada no dia 30 de novembro, às 13 horas. A segunda fase ocorrerá entre 4 e 6 de janeiro.