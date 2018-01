Inscrições para o vestibular da FGV terminam hoje

Hoje é o último dia para se inscrever no vestibular 2011 da FGV. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, há vagas para os cursos de Administração, Economia e Direito, além de História e Ciências Sociais, apenas no Rio. As provas dos cursos do Rio e de Administração em São Paulo ocorrerão no mesmo dia. A taxa de inscrição custa R$ 180,00. Termina hoje também o prazo para alunos de escolas públicas de São Paulo pedirem isenção da taxa de inscrição, mediante a apresentação de documentos.

Na unidade fluminense a FGV dedicará 20% das vagas do vestibular para os candidatos que tiverem notas iguais ou superiores a 80% da nota máxima do ENEM. O valor da inscrição para participar do processo seletivo com base no resultado ENEM será de R$ 50,00, e o prazo se encerra hoje, às 18h. Para concorrer, os candidatos poderão se inscrever nos dois meios de ingresso – vestibular e ENEM – ou somente em um dos processos. Se a opção for participar simultaneamente dos dois, será necessário pagar as duas taxas de inscrição.

As inscrições devem ser feitas somente no hotsite www.fgv.br/vestibular. Através do endereço, os candidatos podem acessar os editais de cada curso, assistir a uma aula-convite e conhecer as instalações da FGV em um passeio virtual guiado por alunos além de vídeos com alunos, pais, ex-alunos, professores e profissionais de RH.

Em São Paulo são oferecidas 150 vagas em Administração de Empresas, 50 em Administração Pública, 55 em Ciências Econômicas e 50 em Direito. Já no Rio, são 50 em Administração, 50 em Ciências Econômicas, 50 em Ciências Sociais, 50 em História e 50 em Direito. As provas acontecem a partir do dia 24 de outubro.