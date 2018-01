Inscrições para o Sisu terminam nesta quinta-feira

BRASÍLIA - Termina nesta quinta-feira, 20, o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 e querem tentar uma das 83 mil vagas oferecidas nessa edição devem acessar o site até as 23h59 de hoje.

As inscrições começaram no domingo, 16, e estavam programadas para terminar na quarta-feira, 18, mas foram prorrogadas por decisão da Justiça. Nos primeiros dias, os estudantes enfrentaram dificuldades para acessar o sistema que ficou sobrecarregado em função do grande volume de acessos.

Na segunda-feira, 17, à noite, ocorreu outro problema depois que o site foi retirado do ar por meia hora para manutenção. Os alunos que acessaram o Sisu por volta das 20h se depararam com páginas de inscrição com informações de outros candidatos. Mas o Ministério da Educação (MEC) nega que houve "vazamento de dados" e diz que as informações não puderam ser alteradas por outros estudantes nesse período.

Para se inscrever no Sisu, o estudante precisa ter participado do Enem de 2010. Os candidatos devem acessar o site e escolher duas opções de curso, elegendo sua prioridade. Ao final de cada dia, o sistema divulga a nota de corte para cada graduação. O estudante pode mudar de opção se concluir que tem mais chance de ser aprovado em outra instituição ou em outro curso. Cada alteração invalida a opção feita anteriormente.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 24 (segunda-feira). Os alunos selecionados deverão se matricular nas instituições de ensino entre 27 e 31 de janeiro, sempre nos dias úteis. As duas chamadas subsequentes estão previstas para 4 e 13 de fevereiro. O cronograma completo está disponível no site do MEC.