Inscrições para o Sisu serão abertas dia 16 de janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2011 deverão ser feitas de 16 a 18 de janeiro. Desta vez, o sistema preencherá 83.125 vagas em instituições de ensino superior - um aumento de 77% em relação à edição do primeiro semestre deste ano. O Sisu selecionará os candidatos por meio da nota do Enem 2010, prevista para ser divulgada na segunda quinzena de janeiro.

As vagas estão distribuídas em 39 universidades federais, 36 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, 2 centros federais de educação tecnológica (Cefet), 5 universidades estaduais e na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence), ligada ao IBGE.

Confira a oferta de vagas por instituição

As regras de seleção serão as mesmas do segundo semestre deste ano. Ao se inscrever, o estudante pode escolher dois cursos e selecionar um deles como primeira opção. Durante o período de inscrições, pode mudar as opções, com base na nota de corte (nota mínima) divulgada ao fim de cada dia. Cada mudança invalida a opção anterior.

O candidato aprovado na primeira opção é automaticamente retirado do sistema. Caso não faça a matrícula na instituição para a qual foi selecionado, perde a vaga. Aquele que for selecionado para a segunda opção ou não atingir a nota mínima para nenhum dos dois cursos escolhidos pode permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.

Terminadas as inscrições, serão realizadas três chamadas e, em cada uma delas, o candidato terá um prazo para efetuar a matrícula na instituição em que foi selecionado. Os selecionados na primeira opção não serão convocados nas chamadas posteriores – nem mesmo aqueles que não fizeram a matrícula.

Depois das três chamadas, caso ainda haja vagas, as instituições convocarão os candidatos a partir da lista de espera gerada pelo sistema.