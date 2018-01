Inscrições para o Sisu se encerram nesta quinta

BRASÍLIA - Esta quinta-feira, 22, é o último dia para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pelo site www.sisu.mec.gov.br . Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2014 e não tiraram 0 na redação podem se candidatar a vagas no ensino superior público na página do Sisu até as 23h59. As notas de corte podem ser consultadas no sistema. Elas não garantem a vaga ao candidato, são apenas uma referência.