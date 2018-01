Inscrições para o Sisu começam nesta segunda-feira

SÃO PAULO - As inscrições para a primeira edição de 2016 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta segunda-feira, 11, e ficam abertas até 23h59 do dia 14, no horário de Brasília. As inscrições serão feitas exclusivamente no site do Sisu.

O sistema reúne 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Desse total, cerca de 12,2 mil cadeiras são em cursos ofertados em cidades paulistas. Neste ano, 1.489 vagas da Universidade de São Paulo (USP) serão disputadas pelo Sisu.

O resultado da chamada regular será divulgado em 18 de janeiro. Pode se inscrever o estudante que participou da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obteve nota acima de 0 na prova de redação.

Ao se inscrever no Sisu, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar essas opções durante todo o período de inscrição. O candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições de ensino superior.

Os selecionados deverão fazer a matrícula na instituição em 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada regular.

Lista de espera. Os estudantes não selecionados podem aderir à lista de espera que estará disponível na página do Sisu na internet de 18 de janeiro até 23h59 do dia 29. O interessado só pode se inscrever na lista de espera para o curso que marcou como primeira opção na inscrição.