Inscrições para o Sisu 2013 terão início no dia 7 de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 26, o cronograma e os procedimentos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2013. O Sisu irá receber inscrições entre os dias 7 e 11 de janeiro somente pelo site sisu.mec.gov.br. A lista de cursos e vagas disponíveis ainda não foi divulgada pelo MEC.

Podem se inscrever somente candidatos que realizaram o Enem em 2012 e que não tenham tido nota zero na redação. As notas individuais do Enem 2012 estão previstas para serem divulgadas nesta sexta, 28.

O candidato poderá optar por até duas opções de cursos. Diariamente, o sistema divulgará a nota de corte preliminar de cada curso com base na nota do Enem dos candidatos que pleiteiam as vagas. Durante esse período, o participante pode alterar essas opções se achar que tem mais chances de ser aprovado em outro curso ou instituição.

O estudante também deverá especificar uma entre as três modalidade de concorrência existentes. Ele poderá concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, às vagas reservadas pela Lei das cotas, que prevê que as instituições federais de ensino superior devem reservar ao menos 12,5% das vagas a estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou às vagas destinadas às demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição no Termo de Adesão ao Sisu.

A primeira chamada será divulgada no dia 14 de janeiro. Neste caso, os convocados terão os dias 18, 21 e 22 para efetuar matrícula na insituição escolhida. A segunda chamada sai no dia 28 de janeiro, com matrículas previstas para os dias 1.º, 4 e 5 de fevereiro.

Entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro, os candidatos não convocados poderão se inscrever no portal do Sisu para a lista de espera. O estudante só poderá manifestar interesse na lista para o curso correspondente à sua primeira opção. Não poderá participar da lista de espera o candidato que tenha sido convocado para o curso de primeira opção em qualquer uma das chamadas regulares.

A ocupação das vagas será feita segundo critérios definidos em edital próprio de cada instituição participante. As instituições de ensino deverão divulgar o status de preenchimento das vagas de 18 a 25 de janeiro no caso da primeira chamada e de 1º a 8 de fevereiro para a segunda chamada.

O Sistema de Seleção Unificada foi criado para unificar a oferta de vagas em universidades públicas, em substituição aos vestibulares tradicionais. As vagas são disputadas pelos estudantes a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).