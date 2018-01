Inscrições para o ProUni terminam neste sábado

As inscrições no Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior, serão encerradas neste sábado, 19, no site do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada estará disponível na segunda-feira.

Podem concorrer às bolsas os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009 e alcançado, no mínimo, 400 pontos na média das cinco notas do exame, que cursaram o ensino médio em escola pública, ou em caso de escola particular, como bolsista integral.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem concorrer às bolsas integrais os estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As parciais são para os candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.