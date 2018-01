Inscrições para o ProUni terminam nesta sexta-feira

Brasília - Hoje, 24, é o último dia de inscrições para os interessados em concorrer a uma das 92 mil bolsas oferecidas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) no segundo semestre de 2011. O prazo termina às 23h59 e o processo é feito exclusivamente pela internet.

Do total de bolsas oferecidas pelo ProUni nesta edição, 46.970 são integrais e 45.137 parciais, que custeiam 50% da mensalidade. O benefício integral pode ser pleiteado por candidatos que tenham renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. Já as parciais destinam-se a estudantes com renda familiar per capita de até três salário mínimos.

Além de atender aos critérios de renda, o candidato precisa ter atingido o mínimo de 400 pontos na média das cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter tirado zero na redação. Ao inscrever-se, o estudante pode escolher até três opções de curso e instituições diferentes, elegendo suas prioridades.

A divulgação da lista dos pré-selecionados em primeira chamada está prevista para o dia 27 de junho. Os aprovados deverão comparecer às instituições de ensino para as quais foram selecionados até 6 de julho, a fim de comprovar as informações prestadas durante as inscrições. Haverá ainda mais duas chamadas, nos dias 12 e 25 de julho, para preencher as vagas remanescentes. O cronograma completo e a lista das vagas disponíveis podem ser consultados no site do programa.