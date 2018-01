Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Termina às 23h59 desta sexta-feira, 3, o prazo de inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni). São oferecidas 214.110 bolsas de estudo na rede particular de ensino superior. A inscrição no processo seletivo é feita pelo site do programa.

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino. Os alunos são selecionados de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também é considerada a situação socioeconômica da família do candidato.

Podem concorrer às bolsas, os estudantes que não tenham diploma de curso superior, que tenham alcançado o mínimo de 450 pontos nas provas objetivas do Enem e obtido nota na prova de redação que não seja zero; tenham cursado o ensino médio em escola pública ou, na condição de bolsista integral, na rede particular.

É necessário ainda comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial.

Inscrição. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. As vagas podem ser consultadas na página do programa, por curso, instituição ou município.

Segundo o Ministério da Educação, até quarta-feira, 1º, mais de 1 milhão de estudantes já haviam se inscrito no programa.