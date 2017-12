Inscrições para o ProUni terminam nesta quinta-feira

Terminam nesta quinta-feira, às 23h59, as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni), que vai distribuir 195 mil bolsas de estudo em instituição particulares de ensino superior no primeiro semestre de 2012. Até o meio-dia de hoje, 1.029.818 candidatos haviam feito a inscrição no site prounialuno.mec.gov.br.

Podem participar do ProUni estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que estudaram em colégio particular com bolsa integral. Também é necessário ter participado do Enem de 2011 e alcançado pelo menos 400 pontos na média das provas objetivas e não ter zerado a redação.

Pelo último balanço, o sistema recebeu 1.974.127 inscrições - cada estudante pode escolher até duas opções de cursos, indicando sua prioridade. São Paulo é o Estado com o maior número de inscrições: 371 mil. Em seguida, vêm Minas Gerais, com 235 mil, e Bahia (141 mil).

Do total de bolsas oferecidas, 98 mil são integrais e 96 mil parciais, que custeiam 50% da mensalidade. O benefício integral é destinado àqueles com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo. As bolsas parciais podem ser pleiteadas por quem tem renda familiar per capita de até três salários mínimos.

A lista dos aprovados em primeira chamada está prevista para 22 de janeiro. Os selecionados deverão comparecer à instituição de ensino onde conseguiram a bolsa no período de 23 de janeiro a 1° de fevereiro para apresentar a documentação necessária e providenciar a matrícula. Após esse processo de confirmação, será divulgada a segunda chamada no dia 7 de fevereiro. Ao fim das duas chamadas, o sistema vai gerar uma lista de espera para preencher as bolsas remanescentes. Os interessados em participar dessa lista deverão fazer o pedido no próprio site do ProUni entre 22 e 24 de fevereiro.

* Atualizada às 14h30 para incluir dados da última parcial