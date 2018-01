Inscrições para o ProUni terminam nesta quarta

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (ProUni) terminam nesta quarta-feira, 11. Até às 23h59, os interessados podem entrar no site oficial do processo e concorrer às 115.101 bolsas cedidas em 943 instituições de ensino.

Para registrar-se, o candidato deve ter obtido o mínimo de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. A nota de redaçao não pode ser igual a 0. É preciso informar o número de inscrição e senha do Enem, além do CPF.

São oferecidas bolsas integrais ou de 50% de desconto na mensalidade em instituições particulares de ensino superior, para graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. O candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral. Já a parcial, três salários mínimos por pessoa.

Podem participar estudantes que tenham estudado na rede pública ou na rede particular com bolsa integral. Também são contemplados pelo programa os estudantes com deficência e professores da rede pública do quadro permanente que concorrem a cursos de licenciatura (sem precisar comprovar renda).