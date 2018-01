Inscrições para o ProUni se aproximam de 600 mil

Desde o início da noite de ontem, quando o balanço anterior foi divulgado, cerca de 155 mil postulantes às bolsas se inscreveram. As inscrições para o programa são feitas pela internet, no site do MEC (www.mec.gov.br), e estendem-se até as 23h59 (de Brasília) de amanhã (10).

Desde a criação do projeto, em 2005, o ProUni atendeu 600 mil estudantes. Podem candidatar-se às bolsas os alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009, obtiveram a nota mínima de 400 pontos, cursaram o ensino médio em escola pública e comprovem renda familiar per capita máxima de três salários mínimos (R$ 1.530,00), para bolsas parciais, e um salário mínimo e meio (R$ 765,00), para integrais.

Este ano, 1.399 instituições de ensino aderiram ao programa: 86 mil com bolsas integrais e 79 mil com parciais. A lista de candidatos pré-selecionados para a primeira fase da iniciativa será divulgada no sábado. As inscrições serão feitas entre os dias 17 e 26. A segunda fase do concurso, quando serão oferecidas bolsas remanescentes, terá início no dia 4.