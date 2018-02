Inscrições para o Prouni estão abertas e vão até sexta-feira, 9

SÃO PAULO - As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) foram abertas nesta terça-feira, 6. Os interessados em obter uma bolsa de estudos em uma das 2.976 instituições de ensino particular devem fazer a inscrição na página do programa até sexta-feira, 9.

Neste semestre, o Ministério da Educação vai oferecer 242.9987 bolsas, sendo metade integrais e a outra, parciais para cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Podem concorrer brasileiros sem diploma de curso superior que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova. Também é necessário que o candidato atenda ao menos uma das condições: ter estudado o ensino médio completo em escola pública ou privada como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou se enquadrar no perfil de renda exigido.

As bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda per capita mensal de até 1,5 salário mínimo e a parcial, para quem tem renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O resultado dos candidatos pré-selecionados será divulgado no dia 14 de fevereiro.