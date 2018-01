Inscrições para o ProUni começam neste sábado, 6

As inscrições para concorrer às 165 mil bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) começam neste sábado, 6, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). A inscrição deve ser feita na página eletrônica do ProUni.

Serão oferecidas 165 mil bolsas de estudo - 86 mil integrais e 79 mil parciais (50% da mensalidade) - em cerca de 1,5 mil instituições de educação superior. O período de inscrições vai até quarta-feira, 10.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o MEC, podem concorrer às bolsas os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009 e alcançado no mínimo 400 pontos na média das cinco notas - ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação.

Além de ter feito o Enem de 2009, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, ter cursado na condição de bolsista integral.

Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

As inscrições terão duas etapas independentes. O candidato não selecionado na primeira pode fazer nova inscrição na segunda e concorrer mais uma vez à bolsa. Em cada etapa, pode escolher até cinco opções de curso e instituição. Os resultados da primeira etapa serão divulgados no dia 13 próximo, conforme o cronograma.