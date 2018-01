Inscrições para o Fies estão atrasadas

As inscrições para o novo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) estão atrasadas há mais de um mês. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o programa deve ser anunciado nos próximos dias.

Conforme o Estado informou na semana passada, o ministro Fernando Haddad quer criar, até o fim do ano, um fundo para substituir o fiador no financiamento.

No início do ano, a pasta anunciou modificações no programa. Além da taxa de juros, que caiu para 3,4% em todos contratos, médicos ou professores formados poderão pagar o financiamento com trabalho em escolas públicas ou no Programa Saúde da Família (PSF).