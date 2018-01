Inscrições para o Fies do 2º semestre já estão abertas

SÃO PAULO - As inscrições para o Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2016 estão abertas a partir desta sexta-feira, 24. Segundo o Ministério da Educação (MEC), foram disponibilizadas 75 mil vagas em instituições particulares de educação superior.

Para a abertura das 75 mil vagas, de acordo com o MEC, serão investidos R$ 450 milhões.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do programa. Antes da inscrição, o candidato pode consultar as vagas disponíveis por curso, instituição ou município. A divulgação dos candidatos pré-selecionados está prevista para o dia 30 de junho, segundo informou o MEC.

Renda. Esta edição de seleção do Fies já considera o novo requisito da renda familiar mensal bruta por pessoa, que foi ampliada de dois e meio para até três salários mínimos. Assim, podem participar do processo os candidatos que, além de cumprir esse critério de renda, tenham concorrido em alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota na redação que não seja zero.

Em abril, o então ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou que havia um estudo para que esse limite fosse elevado para 3,5 salários mínimos.