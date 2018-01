Inscrições para o Enem terminam nesta sexta, pela internet

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta sexta-feira, 17, informa a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e devem ser feitas pelo site do Inep. Os alunos que estão concluindo o Ensino Médio em instituições da rede pública são isentos do pagamento da taxa de inscrição. A edição deste ano, que ocorrerá em outubro, permitirá que os resultados obtidos pelos candidatos sejam utilizados no processo de seleção do ProUni e nos processos seletivos de instituições de ensino superior, e valerá também como certificação de conclusão para jovens e adultos que ainda não concluíram o ensino médio. A oportunidade é válida para pessoas maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio regular na idade prevista como ideal e para alunos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos). O exame terá a mesma finalidade do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos). Segundo a secretaria, São Paulo lidera o número de estudantes que aderiram ao Enem, com cerca de 707 mil candidatos paulistas inscritos.