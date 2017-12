5,1 milhões já se inscreveram para o Enem; inscrições terminam amanhã

São isentos da taxa de inscrição os concluintes do ensino médio em 2015 matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. O restante dos participantes deve pagar a taxa de inscrição até as 21h59 do dia 10 de junho. Neste ano, a taxa subiu de R$ 35 para R$ 63.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site http://enem.inep.gov.br/acompanhe-a-inscricao.html.

A nota do Enem é usada como seleção de alunos de 115 instituições públicas de ensino. Também é critério para bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies) e para participar do programa Ciência Sem Fronteiras (CsF). As vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) também são por meio de nota do Enem. Além disso, estudantes maiores de 18 anos podem obter a certificação do ensino médio por meio do Enem.