Inscrições para o Enem 2010 começam dia 21 de junho

BRASÍLIA - O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 será de 21 de junho a 9 de julho, exclusivamente pela internet. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 9, pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Joaquim José Soares Neto. Ele confirmou que as provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro.

O exame continuará com 180 questões de múltipla escolha e uma redação. A novidade para a edição deste ano é a inclusão de língua estrangeira. No momento da inscrição, o aluno deverá escolher entre o inglês e o espanhol.

No primeiro dia do Enem (sábado, 6 de novembro), as provas serão de ciências da natureza e humanas, cada uma com 45 questões. No domingo, 7, os candidatos serão avaliados em matemática e linguagens, cada uma com 45 questões, e também terão de fazer uma redação.

No primeiro dia, o exame começará às 13h e acabará às 17h30. No segundo, os estudantes terão uma hora a mais (a prova terminará às 18h30).

Será cobrada a mesma taxa de inscrição das edições passadas: R$ 35. Os alunos de escolas públicas são isentos. Como nos anos anteriores, as provas também serão aplicadas nos presídios, em datas diferentes. Os detalhes serão publicados em uma portaria na próxima semana.