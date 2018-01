Inscrições para Fies do 2º semestre começam no dia 3 de agosto

SÃO PAULO - As inscrições para o processo seletivo da segunda edição de 2015 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão abertas na próxima segunda-feira, 3, pela internet. Os candidatos terão até quinta-feira, 6, para fazer o cadastro. O cronograma e as regras desta edição foram publicados nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial da União.

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 10 de agosto, em chamada única. Os estudantes pré-selecionados deverão concluir a inscrição na internet e completar o processo junto à faculdade e à instituição financeira. Quem não for pré-selecionado passa a integrar a lista de espera.

Os próximos estudantes a tentarem o financiamento serão os primeiros submetidos às novas regras do programa. Os juros subiram de 3,4% para 6,5% por ano. O prazo para quitar a dívida também diminuiu: três vezes a duração do curso.

Nesta edição serão ofertadas 61,5 mil vagas com prioridade para os cursos das áreas de Engenharia, Saúde e a formação de professores e para as Regiões Norte, Nordeste e Cento-Oeste, excluído o Distrito Federal. /COM AGÊNCIA BRASIL