Inscrições para estágio no Acessa Escola são prorrogadas

Os estudantes terão até 25 de setembro para entrar na disputa por uma das 2,9 mil vagas de monitor do programa Acessa Escola, após prorrogação do período de inscrição, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. Os candidatos que se inscreverem neste novo prazo se juntarão a outros dez mil jovens que já preencheram suas fichas para concorrer a uma das 2,9 mil vagas de monitor oferecidas pela secretaria nas salas de informática do programa. A inscrição pode ser feita pelo site da Fundap. As vagas estão distribuídas em 1.041 escolas estaduais de 36 regiões do Estado. A preferência para contratação será dada aos estudantes da própria unidade onde há o programa, mas qualquer estudante matriculado na rede estadual que esteja cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio poderá participar. A carga horária de trabalho será de quatro horas diárias, pela manhã (8h às 12h), tarde (12h às 16h) ou noite (16h às 20h). O programa também oferece pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ 340 mensais e auxílio-transporte. Após o período de inscrições, o candidato irá prestar um exame para atestar seus conhecimentos em língua portuguesa, matemática, informática e internet. A avaliação está prevista para novembro e os alunos devem começar a trabalhar no início de 2010.