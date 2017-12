Prazo para inscrições no Enem termina nesta sexta-feira

SÃO PAULO - As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam às 23h59 desta sexta-feira, 5. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação, 6,7 milhões de estudantes se inscreveram. O procedimento é feito pela internet, no portal enem.nep.gov.br. As provas serão realizadas no fim de semana de 24 e 25 de outubro.

O ritimo de inscrições está abaixo do registrado no ano passado, quando 9,5 milhões de estudantes se inscreveram. São isentos da taxa de inscrição os concluintes do ensino médio em 2015 matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. O restante dos participantes deve pagar a taxa de inscrição até as 21h59 do dia 10 de junho. Neste ano, a taxa subiu de R$ 35 para R$ 63.

A nota do Enem é usada como seleção de alunos de 115 instituições públicas de ensino. Também é critério para bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies) e para participar do programa Ciência Sem Fronteiras (CsF).

As vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) também são por meio de nota do exame. Além disso, estudantes maiores de 18 anos podem obter a certificação do ensino médio por meio do Enem.