Inscrições para Enem são prorrogadas até domingo

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas até às 23h59 minutos de domingo pelo site http://enem.inep.gov.br/inscricao. O motivo da ampliação do prazo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), foi o volume elevado de acessos simultâneos ao sistema de inscrições, que nesta sexta-feira chega a quase 200 mil. A intenção, segundo o órgão, é dar oportunidade "para aqueles que deixaram para se inscrever no último dia e estão encontrando dificuldades de acesso". Até o momento,3.964.208 pessoas se inscreveram. O número de adesões registrado ontem foi o maior até o momento: 284.160 inscrições. Os estudantes devem ter o número do CPF em mãos para se inscrever. Alunos concluintes do ensino médio matriculados em instituições da rede pública de ensino estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição. Os inscritos poderão efetuar pagamento da taxa de inscrição, quando for o caso, até o dia 22/07, próxima quarta-feira. As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de outubro deste ano. A partir desta edição, além de ser uma certificação do ensino médio, o Enem vai possibilitar o acesso ao ensino superior. Das 55 universidades federais, 25 utilizarão o novo Enem como fase única. O exame também será utilizado para o ingresso nos cursos de graduação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e valerá como certificação de conclusão para jovens e adultos que ainda não finalizaram o ensino médio. O formato da prova também terá mudanças. Em vez de 63 questões objetivas, a prova passa a ter 180 questões aplicadas em dois dias, abordando quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.